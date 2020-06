Topamateurs beginnen op 5 en 6 september aan de competitie

‘Trainer, kent u me nog?’ Na bijna 50 jaar stopt jeugdtrai­ner Karel (71) bij Be Quick’28 Zwolle

24 juni De jeugdopleiding draagt zijn achternaam, hij is al 61 jaar lid en bijna 50 jaar jeugdtrainer. In de voetsporen van zijn vader. Maar het einde van het tijdperk van trainer Karel van Tongeren (71) bij voetbalvereniging Be Quick’28 eindigt woensdag 24 juni, als hij voor de laatste keer de pupillen een middag onder handen neemt. Over een gedreven vader, de voorkeur voor mindere goden en het gevoel iets terug te moeten doen.