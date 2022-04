Toppers in het amateurvoetbal en belangrijke weken voor Dynamo en Unitas

Programma Apeldoorn/VeluweSneeuw in april, het kan nog. Het is te hopen dat het witte goedje de (buiten)wedstrijden in het weekend niet dwars gaat zitten, want er staat veel moois op het programma. Met toppers in de amateurvoetbal en belangrijke duels voor de korfballers van Unitas en de volleyballers van Dynamo.

Wat hebben we zoals in de aanbieding: CSV Apeldoorn dat in de eerste klasse D met DZC’68 een directe concurrent voor de titel treft. Maar ook het kwakkelende Hatto Heim dat in de derde klasse C de ploeg in vorm treft met DSV’61.

Op zondag zijn de ogen gericht op Beekbergen, waar de plaatselijke club al 8 duels op rij won en die reeks nu probeert een vervolg te geven tegen de onverstoorbare koploper Groen Wit’62 in de vierde klasse F. Maar ook houden we in de gaten of tweedeklasser WSV er in slaagt de tweede periode te pakken op bezoek bij SDOUC.

Ingewikkelde route

De korfballers van Unitas vervolgen tegen Mid-Fryslân hun ingewikkelde route in de playoffs voor een plek in de hervormde competitie-opzet van het korfbal. Als de Harderwijkers de van dinsdag meegenomen voorsprong vasthouden is een plek in de nieuw te vormen tussenklasse (het nieuwe tweede niveau) in ieder geval zeker gesteld. Daarna volgen nog verdere duels voor een plek in de Korfbal League, maar die route is nog lang.

De vrouwen van Dynamo spelen zaterdag en zondag hun laatste twee reguliere eredivisieduels in het eerste eredivisieseizoen. Mogelijk volgt er nog een toetje als zij zich plaatsen bij de eerste 9 van de competitie. De 8 hoogst geplaatste teams - minus Team22 - spelen om het kampioenschap. De mannen van Dynamo moeten vol aan de bak om in de race te blijven voor de landtitel na de nederlagen tegen Sliedrecht en Orion. Tegen Lycurgus is een zege zondagmiddag broodnodig.

VOETBAL

Mannen:

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde Divisie: Excelsior’31 – VVOG, Staphorst – Sparta Nijkerk, DVS’33 – DOVO.

Hoofdklasse B: SDC Putten – HZVV, Swift – NSC Nijkerk.

1e klasse D: Nunspeet – De Merino’s, CSV Apeldoorn – DZC’68 (15.00), Hierden – Go Ahead Kampen (15.00).

1e klasse E: WHC – d’Olde Veste AFGELAST

2e klasse G: VRC – OWIOS (14.00), Renswoude – FC Horst, VSCO’61 – ASV Dronten.

3e klasse A: Teuge – Eerbeekse Boys (15.00).

3e klasse B: VVOP – Zeewolde, Otterlo – Rood-Wit’58, ONA’53 – Zwart Wit’63 (15.00), SKV – AGOVV (15.00).

3e klasse C: VIOS Vaassen – Hattem, Olympia’28 – ESC, Hulshorst – HTC, Hatto Heim – DSV’61, Oene - Elspeet.

4e klasse C: De Veluwse Boys – EFC’58, Achterveld – VEVO, Prins Bernhard – WZC Wapenveld, Heerde – Harskamp, Vierhouten’82 – SEH, SDS’55 – Barneveld.

4e klasse D: ’t Harde – Wilsum, VHK – Noord Veluwe Boys.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders aangegeven)

1e klasse E: Columbia – Stevo.

2e klasse I: SDOUC – WSV.

2e klasse K: Epe – VENO.

3e klasse D: KCVO – Robur et Velocitas, Activia – Vaassen, Warnsveldse Boys – Albatross, Colmschate – WWNA.

4e klasse F: Victoria Boys – Apeldoornse Boys, ZVV’56 – De Hoven, Loenermark – SC Klarenbeek, Emst – Orderbos, Beekbergen – Groen Wit’62.

5e klasse F: V en L – Go Ahead Deventer, Epse – Wissel.

Vrouwen

1e klasse B: HZVV – Klarenbeek (za 15.00), St. Annaparochie – Epe (za 15.30).

1e klasse C: SDO – Victoria Boys (zo 13.00).

KORFBAL

Hoofdklasse B: Unitas – Mid Fryslan (za. 16.00).

Overgangsklasse B: Tweemaal Zes – De Meeuwen (za. 18.00).

1e klasse A: KV Apeldoorn – Juventa (za 15.30).

VOLLEYBAL

Mannen:

Eredivisie kampioensgroep: Lycurgus – Dynamo (zo 15.00).

Topdivisie: EVV – Hengelo (za 16.00).

1e Divisie A: CSV – VVH (za 17.00)

Vrouwen:

Eredivisie: Dynamo – Apollo 8 (za 20.30), Dynamo – Set Up’65 (zo 18.00).

Topdivisie: Dynamo Tubbergen – Alterno (za 16.30).

TAFELTENNIS

Mannen:

3e divisie D: De Brug – Rapidity (za 15.00).

WATERPOLO

Mannen:

3e divisie D: Oceanus – Triton Putten (za 19.05).

HOCKEY

Mannen:

Overgangsklasse: Hattem – Ede (zo 14.45).

1e klasse B: GHBS – AMHC (zo 14.45).

2e klasse D: Barneveld – Mezen (zo 14.45).

Vrouwen;

2e klasse D: Almelo – AMHC (zo 12.45), Ares – Arnhem (zo 12.45)

RUGBY

Mannen:

2e klasse Noord Plate: The Pink Panthers – RFC The Rams (zo 14.30).

ZAALVOETBAL

Mannen:

Eredivisie: TPP/Feyenoord – AGOVV (vr 20.30).