Topscorer Hamza Loukili trekt ook het shirt van Davo aan

De ervaren aanvaller (32) won in 2017 de topscorersbokaal van De Stentor en moet Davo komend seizoen aan de nodige doelpunten helpen. Afgelopen seizoen ontbrak het bij Davo aan voldoende scoringsdrift. Loukili had een groot aandeel in de promotie van Sportclub Deventer naar de vierde klasse in 2019, maar gaat niet met de vereniging mee naar het zaterdagvoetbal.