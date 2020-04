Topscorer Heetkamp van Mariënheem gaat naar Heino

De eerste contacten tussen Heetkamp en de zondag eersteklasser komen tot stand nadat Heetkamps naam wekelijks siert in de topscorersrubriek. ,,Vervolgens zijn ze een keer bij ons komen kijken”, vertelt Heetkamp. ,,Na een gesprek mocht ik zes keer meetrainen, maar door het coronavirus is dit bij drie trainingen gebleven.”

Heetkamp en Heino houden de afgelopen weken telefonisch contact. Daarnaast ziet ook trainer Martijn de Vogel fiducie in de komst van de rechtspoot. ,,Martijn vertelde dat ik met mijn kwaliteiten een goede aanvulling zou zijn op de huidige selectie.” Heetkamp heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste contacten met de dorpsclub. ,,De gesprekken met verschillende personen binnen Heino verliepen heel erg prettig en de spelersgroep was heel open naar mij toe. Dat voelt goed.”

Van de vijfde klasse naar de eerste klasse is een reuzenstap, maar volgens Heetkamp wel een overbrugbare kloof. ,,Garantie op speeltijd heb ik natuurlijk niet en moet ik zelf zien af te dwingen. Maar ik vind het ook wel leuk om deze uitdaging aan te gaan en er voor te vechten. Ik heb er zin in.”

Wel neem Heetkamp met pijn in het hart afscheid van Mariënheem. ,,Op voetballend gebied houd ik natuurlijk een heel positief over en ik neem mijn zelfvertrouwen mee naar Heino. Persoonlijk vind ik het moeilijk om afscheid te nemen van de deze geweldige groep. Dus wat betreft was het wel een lastige keuze.”