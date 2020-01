Topscorer van Rohda Raalte houdt zich taai na tragedie

Het is begin oktober en de wedstrijd Rohda - Heino is een klein halfuur onderweg als middenvelder Mart Lugtenberg op curieuze wijze, via zijn nek, de gelijkmaker scoort. De ontlading bij zijn teamgenoten is groot, maar de doelpuntenmaker zelf is al gauw met zijn gedachten bij zijn veel te jong overleden vader. Met twee handen en de blik omhoog gericht deelt hij zijn moment van glorie met de man die hij zo mist.