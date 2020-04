Toufik Faraouni verlaat d’Olde Veste via de voordeur naar ACV

Vleugelspeler Faraouni (24), uit Hoogezand, kwam afgelopen seizoen van Be Quick 1887 naar Steenwijk. Scoren deed hij niet aan de Parellelweg, de flankspeler was meer de man van de assist. De tweebenige aanvaller speelde zich zodoende toch in de kijker van ACV, waar hij als opvolger van Matthijs Hardijk (naar HHC) gezien kan worden.