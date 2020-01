Trainen in zon steeds betaalbaarder, merken Veluwse clubs: ‘Het meeste geld wordt verloren met kaarten’

,,Afgelopen weekend zaten er 280 Nederlandse teams langs de Spaanse kust. Dat geeft aan dat het betaalbaarder is geworden. Doordat het all-inclusive is, vallen de kosten voor clubs en eigen bijdrage van spelers reuze mee. Het meeste geld verliezen ze met onderling kaarten, wedspelletjes of poolbiljart. Het is twee uurtjes vliegen, dat maakt het interessant”, weet trainer Bert van Hunenstijn, die ook meebetaalde.

De interim-coach van FC Horst zag het trainingskamp in Calella als ideale kennismaking met zijn groep. ,,Ik heb dit samenzijn gebruikt om zoveel mogelijk jongens te spreken en naar teamprocessen en bereidheid te kijken. Op het veld hebben we flink doorgepakt. Ook maakten we een strandwandeling en deden beachrugby. Voor mij was het prettig dat ik in een korte periode de groep dagelijks bij me had.”

Quote Het was hilarisch om te zien hoe ze zich opstelden richting oudere hotelgas­ten. Ze betrokken iedereen erbij Bert van Hunenstijn, trainer FC Horst

Van Hunenstijn werd soms verrast, maar was vol lof over de groepsdiscipline. ,,Het hotel kon bijna zeggen dat er een entertainmentteam bij was. Het was hilarisch om te zien hoe ze zich opstelden richting oudere hotelgasten. Ze betrokken iedereen erbij.”

EFC’58 in Benidorm

De selectie van EFC’58 verbleef voor het eerst in het buitenland en ging naar Benidorm. De wens van trainer Carl Aventurin bij zijn aanstelling werd door het bestuur gehonoreerd. ,,Ik heb geopperd dat het een van de doelen was die we moesten realiseren. Ons eerste elftal bestaat vrijwel uit eigen jeugd en de club betaalt geen spelers. Gezien de concurrentie in niveau en financiën moeten wij onze spelers ook iets te bieden hebben. We kregen budget van de club, hebben een prestatiesysteem en spelers hebben een eigen bijdrage geleverd van 100 euro per persoon. Door een donatie van twee betrokken individuen kregen we het geld makkelijker bij elkaar.”

De coach uit Lelystad kijkt ‘zeer positief’ terug op de trip, die in het teken stond van verbinding. Zo had hij met zijn staf bij de kamerindeling juist spelers gekoppeld die normaliter minder met elkaar optrekken. Het gezelschap bezocht de oefenwedstrijd FC Köln tegen KRC Genk en speelde zelf tegen zondagderdeklasser Surhuisterveen (5-3 winst) en zaterdagderdeklasser ASV De Dijk (3-2 verlies). ,,De laatste wedstrijd was een interessante oefenpot, waarin we lieten zien goed mee te kunnen met een hoger niveau.”