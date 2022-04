Trainer Alex Booij ziet met genoegen nu hoe de balans positief uitslaat voor Broekland

In zijn laatste maanden als voetbaltrainer is Booij (61), jarenlang prof bij PEC Zwolle, met zijn team Broekland bezig aan een opmerkelijke opmars. De coach maakte eind vorig jaar bekend dat hij na dit seizoen met een zelfverkozen voetbalpensioen gaat. Op dat moment bungelde zijn ploeg met zes punten onderaan in de vierde klasse. Deze krant vroeg Booij op dat moment, na weer een verliespartij, of dat wel goed zou gaan in z’n afscheidsseizoen. Zou Broekland niet degraderen? Booij reageerde stoïcijns op de vraag: ,,Ik denk niet dat we gaan degraderen. Wel moeten we snel meer punten gaan pakken en dat gaan we ook wel doen.”