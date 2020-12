Trainer Arjen Bredewolt kan kwartet vol maken bij BAS

Bredewolt streek in de zomer van 2018 neer in Biddinghuizen, na eerdere klussen bij onder meer WZC Wapenveld, SEH, Schalkhaar en Go Ahead Kampen. ,,Er is meer dan voldoende perspectief om de samenwerking te continueren”, vertelt Michel Paans, voorzitter van de technische commissie. ,,Wij zijn van mening dat we met Arjen de juiste man in huis hebben. Daarnaast past Arjen goed bij cultuur van onze club, de ‘Parel van de polder’.’’