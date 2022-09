Trainer Arjen Postma neemt met Flevo Boys geen genoegen meer met handhaving: ‘Van ambitieloos voetbal hou ik niet’’

Derde divisie VVOG mag tegen GVVV lang hopen op een punt, maar gaat toch ten onder

VVOG ging na een vroege voorsprong in de slotfase ten onder bij GVVV in Veenendaal. De Harderwijkers moesten in de eindfase risico’s nemen en dat resulteerde ook nog eens in de 3-1.

18 september