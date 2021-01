Trainer Aventurin mag de opmars van EFC'58 verder begeleiden

Coach en club besloten een jaar geleden om een contract voor twee seizoenen af te sluiten. Maar uiteraard wordt er tussentijds geëvalueerd. Daar is Aventurin goed uitgekomen en dat is ondanks het geringe aantal gespeelde wedstrijden geen verrassing. EFC'58 maakte in de vierde klasse C indruk met vier zeges en een enorm doelsaldo (23-1).

De selectie van EFC'58 is jong, er zit toekomst in. Logischerwijs hopen de trainer en de club dat het een plaats in de derde klasse op kan leveren, liefst deze zomer. Aventurin stapte in de zomer van 2019 over van Reaal Dronten naar EFC'58.