Trainer Aventurin vertrekt bij Reeal Dronten

BEKER NOORD Flevo Boys 2 met opgeheven hoofd uit bekertoer­nooi

2 april Flevo Boys 2 is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de noordelijke districtsbeker. Het bekersucces van de Emmeloordse reserves is voorbij na de nederlaag tegen eersteklasser Drachtster Boys (0-2).