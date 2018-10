Trainer Baten: 'Voetbal is toch het mooiste dat er is?'

,,In december gaf ik bij Wolfersveen aan dat ik daar na vijf seizoenen wilde stoppen. Ik solliciteerde bij een aantal clubs, maar verder dan de laatste twee kandidaten kwam ik niet. Op de valreep, het was al februari, ben ik nog rondgekomen met Ratti-Socii. Gelukkig maar, thuiszitten tijdens het voetbalseizoen is niets voor me. Voetbal, dat is toch het mooiste dat er is?"

De lol eraf

Hij voetbalde 25 jaar bij Grol, waarvan vijf seizoenen in het eerste. ,,Toen ik in het tweede kwam te spelen, was de lol er een beetje af en ben ik op mijn 32e gestopt. Maar ja, geen voetbal... Dat viel tegen. Ik werd jeugdtrainer bij Grolsche Boys en was er twee jaar speler/trainer van het eerste."

Na diverse omzwervingen in de Achterhoek streek Baten neer bij de gecombineerde selectie van het Kranenburgse Ratti en Socii uit Wichmond. Aan hem de taak er een evenwichtig geheel van te maken. ,,Ik ben al eind juli aan de slag gegaan. Er is geen budget voor een assistent, het was mijn taak de groep van ruim 25 spelers terug te brengen tot een selectie waarbij op iedere plek de beste speler staat."

Bijnamen

,,Namen, laat staan bijnamen, kende ik niet. Waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, wilde ik ook niet weten. Ik geloof dat de selectie nu voor 60 procent uit spelers van Socii bestaat maar zeker weten doe ik dat niet."

Het eerste thuisduel ging met 4-1 verloren tegen Doesburg, zondag was Baten met zijn selectie te gast bij zijn vorige club. ,,Heel gek om ineens in de andere dug-out te zitten. Wij waren sterker dan Wolfersveen, maar een omstreden strafschop kostte ons de zege."

Mooie avond

Hij rouwde er niet al te lang om. ,,Voor één keer heb ik me laten brengen en ophalen door mijn vrouw. Ik ben er lekker blijven hangen en heb er een mooie avond van gemaakt."

Tijdens de wedstrijd trad de formatie van Baten voor het eerst aan in het nieuwe tenue. ,,Het lijkt een beetje op dat van ADO Den Haag: een groen shirt met een rode baan, witte broek en rode kousen. Heel mooi."