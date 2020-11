Trainer Bert Snippe gaat na drie jaar bij ‘zijn’ Bergentheim wat anders zoeken

Snippe en Bergentheim proberen voor het derde jaar op rij te ontsnappen uit de derde klasse. De ploeg doet sinds het eenmalige avontuur in de tweede klasse (2011-2012) mee voor de prijzen, maar struikelt na een reeks tweede en derde plaatsen constant in de nacompetitie.

Uitdaging

Snippe, woonachtig in Hardenberg, traint al jarenlang clubs uit de gemeente, zoals Kloosterhaar en Hardenberg'85. Bergentheim is zijn club, hij was er eerder speler, jeugdtrainer en trainer van het tweede team. In het lopende seizoen is er nog wel een uitdaging voor coach en club, Bergentheim (4 uit 4) is matig aan de competitie begonnen.