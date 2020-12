Trainer Christian Koop staat te trappelen om bij Blauw Wit'66 te beginnen

Blauw Wit'66 was na het aangekondigde vertrek van Machielsen op zoek naar een trainer die verder kijkt dan alleen het eerste elftal. Die gedachte past bij Koop (37), hij wil ook betrokken worden bij het tweede elftal en de jeugd. ,,De vereniging komt op mij over als een open club en als een vereniging die bereid willend is om mee te denken. De club heeft de ambitie om op korte termijn weer terug te keren in derde klasse, dat moet mogelijk zijn. Er is een goede mix tussen de wat oudere en de jongere spelers.’’