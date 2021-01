Trainer Dollenkamp kan nog zeker anderhalf jaar bouwen bij SV Heeten

Dollenkamp zette in de zomer de stap van Diepenveen naar SV Heeten. De competitiestart was mager te noemen, de Sallandse formatie verloor drie keer en pakte alleen een punt tegen Ulu Spor (2-2).

Voor de technische commissie en het bestuur van de vierdeklasser was het geen reden om af te zien van een nieuw contract voor de coach. Dollenkamp is ervaren en heeft een kijk op voetbal die past bij SV Heeten. Dus krijgt de trainer in ieder geval tot de zomer van 2022 de kans om het elftal beter te maken.