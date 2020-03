Trainer Etie Jansen wordt technisch manager Owios

CSV Apeldoorn haalt centrale verdediger Eshuis van SML uit Arnhem

11 maart CSV Apeldoorn heeft Hidde Eshuis voor volgend seizoen aan de selectie toegevoegd. De 20-jarige linksbenige centrale middenvelder komt over van SML uit Arnhem en is door een periode bij het onder 19-team van Go Ahead Eagles een bekende van de nieuwe trainer Jan Kromkamp.