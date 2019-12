Trainer Gert Jan Karsten twee jaar naar Urk

Karsten kondigde eind oktober zijn aanstaande vertrek aan bij HHC en daarna was Urk de eerste, en de meest concrete kandidaat. ,,Ten eerste vind ik Urk een prachtig voetbalbolwerk. Ik was daar acht of tien jaar geleden bijna trainer, het is een club die op mijn lijstje stond. En ze wilden mij graag. Ten tweede is het een club met een helder beleid, waar nog wat zaken liggen die geprofessionaliseerd kunnen worden. Het derde is het allerbelangrijkste: ik vind dat Urk een uitstekende visie heeft.’’