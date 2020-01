Trainer Goeree langer op de bank bij OVC’21

Goeree zit op sportpark Westbroek in zijn tweede seizoen bij OVC'21, dat in de vierde klasse D op de tweede plaats staat. De achterstand op koploper KSC uit Schoonoord is zes punten.

,,Er is wederzijds vertrouwen en ik zie nog genoeg potentie in deze jonge groep. De sfeer is dit seizoen heel goed en de mannen zijn goed gemotiveerd en nog steeds leergierig. Dat was voor mij persoonlijk het belangrijkste’’, stelt Goeree. De trainer werkte eerder in de jeugd bij WVF, Berkum en OZC.