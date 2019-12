Trainer Hanekamp en Wilsum in de zomer uit elkaar

wedstrijd van de week EG­VV-trai­ner Tim Kollen kijkt uit naar warm weerzien met SVBV

9:44 Twee promoties, goede kennissen en een baan. Dat hield EGVV-trainer Tim Kollen over aan zijn periode bij SVBV in Barchem. Zondag staat de Lochemer in Gelselaar tegenover zijn oude club.