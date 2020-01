Trainer Johnny Wassenaar komt van Ruinen naar Ruinerwold

Wassenaar (40) is dit seizoen succesvol met Ruinen, dat goed meedraait in de derde klasse. De trainer heeft het elftal flink verjongd en dat past uitstekend bij de visie van Ruinerwold, stelt de TC van de vierdeklasser.

Wassenaar stond eerder op het veld bij Olyphia, MSC, Zandhuizen en Jubbega en was in het verleden al twee jaar hoofd opleidingen in Ruinerwold. ,,Ruinerwold is wat afgegleden de laatste jaren en ik zie het als een enorme uitdaging om de club weer glans te geven en ik hoop dat mensen die er de laatste jaren niet meer stonden ook weer gaan komen. Deze club hoort zeker in de derde klasse en dat moeten we met z’n allen gaan doen.’’