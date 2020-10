Trainer Karsten verstopt kritiek niet na zege van Urk: ‘Het is toch van de zotte’

De trainer is blij met de zege, laat dat duidelijk zijn. ,,Maar het is toch van de zotte dat we, na een eerste helft waarin we bij wijze van spreken met 2-7 voor moeten staan, in de tweede helft uiteindelijk nog onder druk komen te staan.” Karsten doelt op de vele gemiste kansen. Het veldspel van de Urkers is uitstekend, de afronding een stuk minder. ,,Dit keer loopt het goed af omdat we winnen, dus hier hoor je niemand meer over. Maar we moeten onszelf natuurlijk veel eerder belonen.”