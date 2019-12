Trainer Keizer voor twee seizoenen naar FC Meppel

De 41-jarige Keizer is bezig aan zijn derde seizoen bij Olympia’28 in Hasselt. In Meppel keert hij terug bij de club waar hij als speler en jeugdtrainer al actief was. Over zijn overstap vertelt hij: ,,Ik heb het prima naar mijn zin bij Olympia en zag ook geen reden om weg te gaan. Maar toen FC Meppel contact opnam kwam er toch een ander gevoel bij kijken.”