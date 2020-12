Trainer Kelvin Bonhof zet flinke stap omhoog, van Haarle naar Lemelerveld

Bonhof, voor het tweede jaar werkzaam in Haarle, wordt op sportpark Heidepark de opvolger van Richard Smit, die in de zomer na vijf succesvolle seizoenen zal vertrekken. Onder leiding van Smit verdiende Lemelerveld de titel in de derde klasse (2017), waarna het met twee periodetitels ook opvallend sterk speelde in de tweede klasse. Het lopende seizoen is met een overwinning in zes wedstrijden - in de beker - teleurstellend verlopen.