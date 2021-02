Trainer Maikel Amzand gaat voor elfde seizoen bij VIOS Vaassen

Amzand is sinds 2011 trainer op sportpark De Kouwenaar en is daarmee een uitzondering in het regionale amateurvoetbal. Maar bij VIOS hebben ze nog niet genoeg van de trainer. ,,We hebben het volste vertrouwen in de werkwijze en het vakmanschap van Amzand. Het bestuur heeft de intentie om deze samenwerking voor langere termijn te continueren’’, valt op de site te lezen.