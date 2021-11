Trainer Özgür Dayioglu van Turkse Kracht steekt ambities niet onder stoelen of banken

tweede klasse SV Epe stelt zich met zege op Frisia kandidaat voor de eerste klasse

Epe is in de krachtmeting met LAC Frisia 1833 de beste en dus mag er vroeg in het seizoen al worden nagedacht over de eerste klasse. Beide teams scoren even vaak als het aantal tegendoelpunten dat ze tot deze wedstrijd moeten incasseren, in dit geval een voordeel voor de Epenaren: 3-2.

18:10