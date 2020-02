Trainer Patrick Visser aan de slag in Havelte, zijn eigen dorp

Visser, al jaren actief bij Havelte in de jeugd, kwam in 2017 naar Wanneperveen. Hij had er toen 1,5 seizoen IJhorst op zitten en degradeerde met die ploeg naar de vijfde klasse. Vervolgens maakte hij de overstap naar Oranje-Zwart, waarmee hij in het tweede seizoen glansrijk de titel in de vierde klasse behaalde. Een niveautje hoger heeft de ploeg het momenteel moeilijk. Met maar vijf punten uit dertien duels neigt handhaving naar een onmogelijke klus.