Trainer Paul Weerman langer bij Staphorst

Tussen de oefenmeester en de club vonden in de afgelopen periode meerdere positieve gesprekken plaats. Uit die gesprekken is gebleken dat de club in Weerman een communicatief sterke trainer ziet, en los van de prestaties ziet de club een duidelijke rode draad in het werk van Weerman. Ook heerst er een ‘open en gezonde sfeer binnen de selectie’.

Betrokken

Met Weerman (42) wil Staphorst dit jaar en volgend jaar meestrijden in de top van de hoofdklasse. Weerman zelf is blij met zijn werk bij de club en voelt zich thuis. ,,Staphorst is een mooie, betrokken en ambitieuze club. De cultuur van een dorpsclub past goed bij me en zorgt voor een gevoel van betrokkenheid en gastvrijheid”, vertelt hij op de clubsite.