Trainer Pim Kaagman is nog lang niet klaar bij DESZ

Kaagman, woonachtig in het Noord-Hollandse Bovenkarspel, werkte voor zijn komst naar Zwartsluis voornamelijk in het westen. Zo stond hij aan het roer van onder meer ADO’20, Purmersteijn en De Zouaven.

,,Ik had de hele omgeving daar wel gezien. District West I en II kan ik inmiddels dromen. Dan is het verfrissend om in Delfzijl of Bedum te komen. Hier heerst een hele andere mentaliteit en dat bevalt mij wel. DESZ voelt als een warm bad”, zo zei hij eerder.