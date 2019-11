Trainer Richard Plug na turbulente week per direct weg bij DVS’33

Richard Plug is geen trainer meer van DVS’33 Ermelo. Dat kwamen de oefenmeester (52) uit IJmuiden en het bestuur van de Ermelose voetbalclub vrijdagavond overeen. Deze beslissing is het resultaat van een roerige week. Daarin spraken de spelers zich nadrukkelijk uit voor nog een seizoen met Plug, maar die liet zich niet meer overhalen tot een langer verblijf en maakt nu zelfs het seizoen niet af.

Plug maakte vorige week bekend dat hij aan het eind van dit seizoen zou vertrekken. Een verschil van inzicht met Geerling Hamstra, tot voor kort adviseur maar sinds vrijdag weer lid van de technische commissie, bleek voor de oefenmeester een te groot obstakel om door te gaan. Door de ontstane situatie ziet Plug er nu geen heil meer in om het seizoen nog af te maken.

,,Dit speelde al een maand", zegt DVS-voorzitter Aart Goossensen. Ik heb de afgelopen weken geprobeerd om spelers, trainer en TC bij elkaar te laten komen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat is niet gelukt.”

Gisteravond is de knoop van beide kanten doorgehakt om uit elkaar te gaan. ,,We hebben op een goede manier afscheid genomen van elkaar. Richard is een vakman op voetbaltechnisch gebied, maar uiteindelijk is het met DVS’33 een ongelukkig huwelijk geworden. Hij kon inderdaad goed met de spelers, maar een club is meer dan spelers. Ook bestuur, technische commissie en businessclub hebben een mening. Door de wisseling van TC, vrijwilligers die ook met hart en ziel werken, kreeg hij minder ruimte. Zijn openheid was ook een valkuil.’’

Plug reageert in een kort statement: ,,Ik distantieer me van iedere uitspraak die nu gedaan wordt over mijn persoon en heb zelf niet de intentie om te reageren op alles wat DVS aangaat zoals onderling overeengekomen.’’

In de bres

Maandagavond werd er niet getraind door de A-selectie. In plaats daarvan ging de voltallige selectie in beraad over de ontstane situatie en stapte vervolgens naar het bestuur om voor de trainer in de bres te springen. De spelersgroep wilde volgend jaar door met Plug. Die voelde zich daardoor gesteund, maar zijn besluit om na dit seizoen te vertrekken uit Ermelo stond vast.

Goossensen zegt hierover: ,,Als voorzitter heb ik met alle spelers gesproken of er nog een mogelijkheid was. De spelers hebben ook met de trainer gesproken, maar hij had zijn beslissing al genomen voor volgend jaar. In aanleg was het wel mijn wens dat hij een seizoen langer zou blijven, maar als TC gezamenlijk adviseert om het niet door te zetten, moet het bestuur dat advies overnemen.’’

Spakenburg

Plug kreeg afgelopen week het aanbod om per direct trainer te worden bij tweededivisieclub Spakenburg, waar na het vertrek van John de Wolf een vacature was ontstaan. Plug wilde loyaal zijn aan zijn spelersgroep en bedankte dinsdag voor de functie. Spakenburg koos vervolgens voor Eric Meijers van VVSB. Die avond werd er door de Ermelose selectie weer getraind onder leiding van Plug.

Plug stond dinsdag weer op het veld, maar ontbrak donderdagavond op de training.Hij had zich vanwege droevige privéomstandigheden ziek gemeld en liet de training over aan zijn assistenten Jaap de Vries en John Dooijewaard. Op dat moment was het nog wel zijn intentie om op zaterdag op de bank te zitten, zo liet hij in een reactie weten.

Stroomversnelling

Vrijdag kwam daar echter verandering in. Na onderhandeling met het bestuur werd besloten de activiteiten van Plug als trainer van DVS’33 per direct te beëindigen. Goossensen: ,,Het kwam in een stroomversnelling. Gezien de situatie zeiden we tegen Richard om hem in bescherming te nemen: ‘kom deze zaterdag maar niet’. Maar op zijn verzoek is het dienstverband per direct beëindigd. De vereniging houdt hem niet aan zijn contract, maar heeft begrip voor de omstandigheden. We gaan nu ieder onze eigen weg.’’

Duo