Trainer Rutten (43) bindt kicksen weer onder en helpt Be Quick Z. aan bekerzege

beker oostBe Quick Zutphen doet in de beker wat in de competitie nog niet is gelukt: winnen. Op bezoek bij het tweede elftal van FC Winterswijk won de zaterdagtweedeklasser met 3-0.

,,Het is lang geleden dat we ons zo hebben gevoeld", geeft trainer Yoes Aaroub dan ook toe na de overwinning. ,,We begonnen een keer goed aan de wedstrijd en doordat we gingen scoren kwam er ook steeds meer vertrouwen in de ploeg", zag Aaroub. Opvallend was het meespelen van Björn Rutten (43). De assistent-trainer van Aaroub viel in vanwege een tekort aan spelers. Rutten deed dat niet onverdienstelijk, zo scoorde hij de 0-3 voor Be Quick.

Pittig duel

Schalkhaar ging ten koste van SVVN door in de beker. Het won in Nijverdal met 4-1. De derdeklasser ging hard het duel in, zo merkte Schalkhaar-trainer Marcel Geestman: ,,Het begon pittig, ze vlogen er direct aardig hard in." En dat had de nodige gevolgen voor Schalkhaar, zowel positief als negatief. Positief omdat het een strafschop kreeg, maar negatief omdat Geestman al vroeg Rokay Haafkens met een blessure moest wisselen. ,,Zij spelen derde klasse, dus ze moeten er natuurlijk wel wat tegenover stellen", aldus de trainer van de tweedeklasser.