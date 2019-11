Trainer Rutten (43) maakt rentree als spits, uit ergernis en liefde

In zijn hoogtijdagen schoot Deventenaar Björn Rutten (43) bij de toenmalige hoofdklassers Rohda Raalte en Babberich als spits twintig keer per seizoen raak. Die scoringsdrift mist de assistent-trainer van Be Quick Zutphen bij zijn ploeg, waardoor hij zijn kicksen weer aantrok en stilletjes is aangesloten bij de puntloze hekkensluiter van de tweede klasse G.

In de bekerwedstrijd bij Winterswijk (0-3 winst, red.) viel Rutten vorige week in de slotfase voor het eerst in. Binnen tien minuten had de spits van weleer er een bal in liggen. Verleerd is hij het scoren dus niet. ,,'Stop met die onzin', zeg ik vaak tegen de jonge jongens op de training. Ik praat veel met ze", schetst hij.

Trucjes

,,Tegenwoordig willen de spitsen vooral lekker lopen met de bal, of trucjes doen als ze tegen een op het oog makkelijke tegenstander spelen. Terwijl ze juist moeten denken dat ze de kans hebben om niet een, maar drie of vier goals te maken. Wat ik ze dus vooral meegeef: je bent er hoofdzakelijk maar voor één ding, en dat is doelpunten maken."

Scoren is één van de grootste problemen van Be Quick dit seizoen. In de eerste acht wedstrijden van maakte de onder hoofdcoach Rutten gepromoveerde zaterdagclub pas zeven goals. Mede daardoor staat het doelsaldo op -22.

Rutten had echter niet de benodigde papieren om in de tweede klasse te trainen, waarop Yous Aaroub werd ingelijfd en Rutten de rol van assistent is gaan vervullen. Het duo probeerde dit seizoen het scoringsprobleem te tackelen met middenvelders en buitenspelers in de spits, maar ook dat loste weinig op.

In de punt van de aanval spelen is voor hen moeilijk, weet de Deventenaar. ,,Spitsen zijn net als keepers toch een beetje maf. Het vergt een andere manier van denken en bewegen. Een spits ben je, dat kun je bijna niet worden."

Altijd op zoek

Als speler wil Rutten iets van zijn instinct overbrengen op de spitsen van Be Quick. Inmiddels is hij na een aantal weken training fit genoeg om maximaal een half uur mee te kunnen doen. ,,Je moet altijd op zoek zijn naar de mogelijkheid om te scoren, dat mis ik wel bij de huidige generatie. Als je de kans krijgt om te schieten, moet je dat gewoon doen. Dat die bal dan een keer hoog over gaat, maakt niet uit. De spitsen van nu willen nog het liefst drie keer door combineren en de bal over de doellijn dribbelen."

Juist omdat Rutten geen sierlijke spits was, kan hij de huidige generatie qua mentaliteit nog wat bijleren. ,,Technisch begaafd was ik niet, dus ik liet de pirouettes en scharen allemaal achterwege. Ik moest het vooral hebben van hard werken. Wel was ik snel en had ik weinig kansen nodig om te scoren."

