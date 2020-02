Trainer Sneller vertrokken bij Hulshorst door gebrek aan chemie

TRAINERSCARROUSELHarold Sneller is per direct op non-actief gesteld als trainer van Hulshorst. De Apeldoorner had geen match meer met de oudere spelers van de hekkensluiter in derde klasse C.

,,Harold is fanatiek en gedreven en kan het niveau zeker aan. Maar de chemie tussen trainer en groep is geheel weg. Als de trainer een analyse maakt van de tegenstander en meldt hoe gespeeld moet worden, gebeurt in het veld het tegenovergestelde. Een paar spelers doen wat ze zelf willen en anderen begrijpen niet wat ze moeten doen. Dit is al twee maanden aan de gang’’, signaleert voorzitter Herman Klaassen.

Generatiekloof

De voorzitter heeft geprobeerd beide partijen op één lijn te krijgen. ,,We hebben gesproken met de trainer en de spelersgroep. Grootste probleem is dat er geen team staat. De groep jongere en oudere spelers sluiten op het moment niet aan. Jan van Olst is er vier weken geleden als assistent bij gekomen om die generatiekloof te dichten, maar ook hij krijgt het niet voor elkaar. Dan is het verstandiger voor alle partijen om uit elkaar te gaan.”

Klaassen nam het besluit om te voorkomen dat de frustraties de overhand krijgen. ,,Ik vond dat Harold het seizoen af had moeten maken, maar nu kan ik me voorstellen dat we beter met een schone lei kunnen beginnen. Ik ga met de andere stafleden in gesprek. Jan van Olst heeft uit zichzelf aangegeven het niet meer te zien zitten en heeft dat besluit nog in overweging.’’

Sneller is teleurgesteld dat hij het seizoen niet mag afmaken, maar kent de oorzaak. ,,De match tussen mij en de oudere spelers is er niet. Ik zag meer in de jongere en fittere spelers en dat botste met de ouderen. Ik moest hen teleurstellen en ze begonnen zich te roeren. Er ontstond onrust en meningsverschillen en dat leidt nu tot een vervroegde breuk. Ik kies de spelers waarmee ik denk te kunnen winnen en zag het echt nog positief in. Dit vind ik geen faire manier, terwijl Hulshorst een fantastische club is met geweldige supporters. Het blijft jammer genoeg bij minder dan een jaar.” De Apeldoornse coach staat na de zomer voor de groep bij Oeken.