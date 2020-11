Trainer Van ’t Goor mag bij ’t Harde voor het eerst op eigen benen staan

Van 't Goor is drie jaar de assistent geweest van hoofdtrainer Egbert Kragt, die sportpark Schenk na het seizoen zal verlaten. In de lopende competitie is hij trainer van het O17-elftal. Van 't Goor heeft meerdere jeugdteams van 't Harde getraind en was verantwoordelijk voor de promotie van 't Harde 2 naar de reserve eerste klasse. Hij kent de club derhalve door en door.