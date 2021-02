Trainer van Willemsoord ben je nooit voor even, de hele staf verlengt het contract

spelerscarrousel SC Genemuiden gaat wél langer door met Velda, Streutker en Van Benthem

28 januari Kay Velda, Jens Jurn Streutker en Rens van Benthem zijn ook volgend seizoen in het shirt van hoofdklasser SC Genemuiden te bewonderen. De technische commissie van de club is van mening dat het drietal van toegevoegde waarde is voor het eerste elftal.