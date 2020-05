Trainer Veldwijk begint met vrouwen Be Quick'28 helemaal op nul

Je was bij Be Quick’28 om je contract te tekenen en kennis te maken. Wat is je indruk?

Veldwijk: ,,Ik volg het vrouwenvoetbal al jaren en ken Be Quick dus ook goed. Zaterdag heb ik hier een rondje gelopen. Be Quick heeft een prachtig complex met een nieuwe grasmat. Daarnaast heb ik goede gesprekken gehad. Mijn indruk is tot nu toe zeer positief.”

Je hebt veel ervaring in het betaald voetbal, als speler en trainer. Toch ben je relatief onervaren in het vrouwenvoetbal. Wat maakt jou een goede trainer voor de vrouwen van Be Quick’28?

,,De laatste vijf jaar ben ik actief in het vrouwenvoetbal, onder meer bij Saestum. Dat noem ik niet echt onervaren. Toch heb ik bewust de keuze gemaakt voor het vrouwenvoetbal. Vrouwen zijn leergieriger, eager. Ze hebben meer de drive om te slagen. Ik heb een bepaalde ambitie en bij de mannen speelt toch vaak een rol wie je kent in plaats van wat je kan. In het vrouwenvoetbal wil ik uiteindelijk een stap hoger. Be Quick is dus zeker niet mijn laatste club.”

,,Ik heb als trainer de nodige ervaring met jeugd en senioren, heb meegekeken bij het nationale elftal van Suriname en bij Oranje vrouwen Onder 20. Allemaal leermomenten die ik meeneem naar Be Quick. Ik denk dat we goed bij elkaar passen.”

Be Quick’28 eindigde het halfbakken seizoen als achtste in de Topklasse en maakte maar tien doelpunten. Is dat het enige dat beter moet?

,,Het verbaasde mij wel dat ze zo laag zijn geëindigd. Ik heb best veel wedstrijden gezien en heel veel basisdingen gingen mis. Het was te veel reactievoetbal en ik zag te vaak slordigheden. En dan kun je wel zeggen dat je hard werkt, maar het gaat dan vooral om het corrigeren van eigen fouten. Ik wil als trainer blinde automatismen zien. Kijkgedrag, bewegen zonder bal en weten wat er van je gevraagd wordt op een bepaalde positie. Ik ga hier echt helemaal opnieuw beginnen om uiteindelijk mee te doen om de prijzen.”

Inmiddels telt het team al vier aanwinsten: Inge Konst (19, Heerenveense Boys), Yvette van Daelen (24, PEC Zwolle), Dara Broekhaar (19, Jong PEC Zwolle) en keepster Mayra Tjin-a-Koeng (20, ACV). Ben je uitgewinkeld?

,,Nee, zeker niet. Ik ben nog in onderhandeling met drie speelsters uit de eredivisie. Verder heb ik gesprekken gehad met speelsters die het spelplezier kwijt waren en weg wilden, maar nu alsnog aansluiten in de voorbereiding. Ook heb ik maar één keepster. Uiteindelijk wil ik toe naar een selectie van achttien speelsters en twee keepsters.”

Hoe ziet de komende periode eruit? Eerst afronden bij het tweede van Saestum en dan aan de slag bij Be Quick’28?