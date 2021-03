Trainer Venema maakt verhuizing van Steenwijk naar zaterdagvoetbal niet mee

OVC’21 en OZC stemmen massaal vóór fusie en één voetbal­club: FC Ommen

23 februari De leden van voetbalverenigingen OVC’21 en OZC uit Ommen hebben dinsdagavond massaal voor een fusie tussen beide clubs gestemd. Notaris Jan Willem Bentum bracht net na de persconferentie van Mark Rutte het heuglijke nieuws over: meer dan 80 procent van de kiezers in Ommen is voor één voetbalclub. De naam? FC Ommen.