Trainer Verbeek en CCW’16 gaan vol overtuiging voor een derde jaar

Verbeek (60) uit Zutphen heeft bij de fusieclub uit Wilp/Bussloo te maken met twee chaotisch verlopen seizoenen. CCW’16 begon vorig seizoen met een sterk gewijzigde selectie en speelde in de lopende competitie pas twee wedstrijden. In die duels werden Voorst en Vilsteren verslagen.

Mede omdat de hoofdmacht sterk is verjongd denken de clubleiding en Verbeek dat er nog voldoende mogelijkheden zijn voor de vijfdeklasser om te groeien. Met die gedachte in het achterhoofd is een nieuw contract voor de oud-trainer van Beekbergen logisch.