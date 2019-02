Trainer Vosjan weg bij Tollebeek

Tijd voor de derde divisie: ‘Er valt nu voor het eerst écht wat te winnen’

30 januari PEC Zwolle wil met het beloftenteam de voetbalpiramide in, te beginnen in de derde divisie. De Keuken Kampioen Divisie wordt op termijn als ‘interessant’ gezien. Daarom kiest de club voor een kwaliteitsslag. Negen talenten passen niet in de plannen en moeten per direct vertrekken.