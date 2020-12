Trainer Wilfred Westerhuis ziet af van een vervolg bij Owios

De clubleiding heeft Westerhuis wel een aanbieding gedaan voor een vierde seizoen. Maar de coach (44) gaat daar niet op in. ,,Owios is een fijne club en ik voel me hier thuis met een fijne spelersgroep en staf, een degelijk bestuur, trouwe achterban en fantastische faciliteiten. Maar het is de vraag of bij een vierde seizoen Westerhuis de prikkel niet is uitgewerkt’’, denkt de trainer.