Trainer Wilko Niemer wil bij Alcides kwestie-Kuurman snel achter zich laten, de zorgen zijn al groot genoeg

Het is een bijzonder tafereel op een zonovergoten sportpark Ezinge. Terwijl Alcides in de strijd tegen degradatie op zoek is naar doelpunten, staat de man van twaalf goals dit seizoen te keuvelen langs de lijn. Dat aantal gaat Sil Kuurman niet meer overtreffen, want enkele weken terug neemt Niemer met pijn in zijn hart afscheid van de 20-jarige aanvaller. Directe aanleiding is een uit de hand gelopen discussie in de rust van het duel met Emmen.