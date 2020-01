Trainer Wim Schaap stapt op bij asv Dronten: ‘Het is te mager’

Schaap was in Dronten bezig aan zijn eerste seizoen en onlangs werd al duidelijk dat het daar bij ging blijven. De afgelopen dagen moest hij vanwege een beperkt aantal fitte spelers twee oefenwedstrijden cancellen en mede daarom besloot Schaap er per direct mee te stoppen. ,,Het is daardoor wel wat sneller gegaan, ja. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Het moet energie geven en niet kosten en dat laatste was wel het geval. Je wil iets neerzetten en spelers beter maken. Dat kan op dit moment niet.”

De ervaren trainer ging nog wel mee op trainingskamp, maar op zondagochtend besloot hij de groep en staf in te lichten. Het was goed zo, hij stopt ermee. ,,Er is geen ruzie met de staf of de groep, die was zelfs terneergeslagen. Ik vind de voorwaarden op dit moment gewoon te mager. Ik moet twee tegenstanders afbellen en dat is niets voor Wim Schaap. Overigens is dat ook niets voor een club. Dat kan gewoon niet, een tegenstander houdt rekening met die wedstrijd.”