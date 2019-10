Trainer Yoes Aaroub stelt goed gedrag boven topprestaties bij Be Quick Zutphen

VIDEO Stiften met ‘die lange’ Cees Marbus: ‘Debuteren tegen Van Hooijdonk en eieren van moeder Hulshoff’

17 oktober Met meer dan tweehonderd wedstrijden voor Go Ahead Eagles is Cees Marbus een van de onbetwiste clubiconen uit de jaren negentig. Ondanks een uitstapje van anderhalf jaar naar FC Volendam, de enige andere profclub die Marbus diende. ,,Maar dat is geen enkele vergelijking. GA Eagles zal altijd mijn club blijven’’, zegt de geboren Noordwijker in Stentors videorubriek Stiften.