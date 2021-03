Trainers De Velde en Post langer op de bank bij DOS Kampen

De Velde kwam afgelopen zomer binnen bij DOS Kampen, omdat Post geen dispensatie meer kreeg om in de eerste klasse te trainen. De gekozen constructie is goed bevallen, zodat het duo ook na de zomer voor de groep staat. Post blijft ook hoofdtrainer bij VENO, de zondag tweedeklasser uit Vollenhove.

Bij DOS Kampen is gekozen voor continuïteit, aangezien ook Gert Hoen (trainer tweede selectie) zijn verbintenis zal verlengen. Oud-eerste-elftalspeler Dick van Warven wordt als hersteltrainer toegevoegd aan de staf. Bestuurslid Koos Westendorp: ,,In het korte seizoen dat we hebben gehad hebben we gezien dat de heren goed werk afleverden.’’ DOS verdiende zeven punten in de eerste vier wedstrijden met De Velde en Post op de bank.