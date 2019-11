Trainers letten goed op de bordjes bij derby tussen Almen en Harfsen

wedstrijd van de weekDe trainers Wilco Laconi (48) en Gertie Wichers (54) zullen morgen in de derby tussen Almen en Harfsen in 4C weinig geheimen voor elkaar hebben. Almen-coach Laconi stond tot vorig jaar aan het roer bij Harfsen, terwijl Wichers bij zijn laatste klus hoofdtrainer van Almen was.

Wichers is niet bang dat hij morgen per abuis de verkeerde kleedkamer of dug-out instapt. ,,Als het goed is hebben ze er bordjes hangen. Ik zal extra goed opletten, haha."

Beide trainers waren tot afgelopen zomer nog collega's, want Wichers coachte onder het bewind van Laconi het tweede elftal. De vakgenoten spreken vol lof over elkaar. ,,Gertie is helemaal voetbalgek en fanatiek. Ik heb altijd goed met hem samengewerkt", vertelt Laconi. ,,Wilco is een fijn persoon om mee te werken", vult Wichers aan.

De geboren en getogen Harfsenaar was van 2012 tot 2015 de eindverantwoordelijke in Almen. Daar beleefde hij hoge pieken en diepe dalen. ,,Het eerste jaar deden we lang mee om promotie. De jaren erna kampten we met veel blessureleed. Daarnaast hakte het overlijden van een gewaardeerd lid er behoorlijk in. Dat is me altijd bijgebleven."

Volledig scherm Gertie Wichers in 2012, als Almen-trainer op de dug-out van Harfsen. Zaterdag zijn de rollen exact omgedraaid en zit de trainer in de dug-out van Harfsen op bezoek bij Almen. © jan houwers

Laconi kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij de roodwitten. ,,Ik heb er drie heel mooie jaren gehad. Ik trainde een mooie groep, die nu de basis vormt voor een mooie toekomst. Ik vind dat Harfsen in de derde klasse thuishoort", stelt de trainer die dinsdag zijn contract bij Almen verlengde.

Volgens Wichers zijn beide clubs vergelijkbaar. ,,Beide verenigingen hebben veel vrijwilligers en er heerst een hoog saamhorigheidsgevoel. Daarnaast is de voetbalclub de bindende factor in het dorp, een centraal punt van samenkomen."

Passie en strijd

Almen staat na zeven speelronden zesde. Toch is Laconi niet ontevreden. ,,We kenden een valse start, maar de laatste weken zie ik groei en laten we bij vlagen mooi voetbal zien. Mijn spelers willen altijd ongelofelijk graag en laten veel passie en strijd zien. Dat vind ik mooi."

Harfsen is nog ongeslagen en staat op de tweede plaats. ,,Onze kracht ligt in het positiespel en teamspirit", doceert Wichers. ,,Daarnaast vind ik het belangrijk om spelvreugde uit te stralen. Wat dat betreft spiegel ik me graag aan Erik ten Hag van Ajax. Als wij dat op ons bescheiden niveau bewerkstelligen, ben ik zeer tevreden."