Trainerscarrousel draait al: Peter Wesselink na het seizoen weg bij DVS'33

Peter Wesselink en DVS’33 gaan na dit seizoen uit elkaar. Het bestuur van de Ermelose club heeft het advies van de technische commissie overgenomen om na drie jaar niet verder te gaan met de Apeldoornse trainer (54). Het eerste seizoen werd al na vijf wedstrijden afgebroken door corona, de Ermeloërs stonden op dat moment 15de. Afgelopen seizoen was wel succesvol: in de KNVB-beker werd de ploeg pas in de achtste finale uitgeschakeld door Vitesse. Doordat DVS de derde periode overnam van kampioen FC Lisse, werd de nacompetitie bereikt, waarin Kozakken Boys in de halve finale te sterk bleek.

Dit seizoen is de start moeizaam met 1 punt uit 2 duels. Toch komt er een einde aan de samenwerking. Na evaluatie is besloten dat het contract niet wordt verlengd. TC- lid Edmund Mijnheer: ,,Er is afgelopen jaren goed voorgeselecteerd en enkele spelers zijn vanuit de jeugd succesvol doorgestroomd. Toch adviseren we om afscheid van elkaar te nemen. Door dit nu al bekend te maken is er duidelijkheid voor de rest van het seizoen.’’

Wesselink: ,,Alle doelstellingen zijn bereikt, maar de onderlinge samenwerking met de TC verliep stroef. Dat is niet goed voor een optimale samenwerking. Wel is er voldoende basis voor samenwerking in het afsluitende jaar.’’