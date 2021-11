Trainerscarrousel draait: Ihtiyar vertrekt na drie seizoenen bij Mariënheem, Karsten blijft bij Urk

5 november

Mariënheem gaat voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Na drie seizoenen wordt de samenwerking tussen de vijfdeklasser en trainer Ozan Ihtiyar in ‘goed onderling overleg’ beëindigd, zo meldt de club in een bericht op de eigen website. Mariënheem laat daarbij weten op zoek te gaan naar een trainer die de jonge selectie van nieuwe impulsen moet gaan voorzien, terwijl de ambitieuze Ihtiyar hoopt een andere uitdaging te vinden.

4 november

Gert Jan Karsten geeft een vervolg aan zijn loopbaan als trainer bij hoofdklasser SV Urk via verlenging van zijn contract. De coach uit Nunspeet werd halverwege 2020 trainer bij de hoofdklasser die hij in een gesproken persbericht omschrijft als ‘mooiste amateurclub van Nederland, waar ik al van jongs af aan hoofdtrainer wilde zijn.’

Karsten geeft aan dat zijn ambities met SV Urk duidelijk zijn: ,,Vanuit een professionele organisatie met eigen jongens zo hoog mogelijk spelen.’’ Karsten was eerder actief als trainer van onder meer Lelystad’67 en HHC Hardenberg. De welbespraakte oefenmeester draait momenteel een prima seizoen met SV Urk. De club is na negen competitiewedstrijden ongeslagen en gedeeld koploper. In de strijd om de koppositie moet Urk alleen Sportclub Genemuiden op doelsaldo voorrang geven.

Tweedeklasser ASC’62 uit Dalfsen moet voor het eerst in drie jaar op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Piet de Jong heeft zijn vertrek bij de club aangekondigd. De jonge coach heeft gemerkt dat de combinatie van werk, een gezin met jonge kinderen en het trainerschap erg zwaar is. ,,Ik wil er meer zijn voor de jongens nu ze nog jong zijn en dat is de voornaamste reden dat ik na dit seizoen stop bij ASC’62.’’

De Jong, eerder assistent-trainer bij de club, zal er alles aan willen doen om ASC’62 in de tweede klasse te houden, de formatie staat voorlopig voorlaatste in de tweede klasse H.

2 november

Arno Hoekstra krijgt de kans om de Guy Roux van Berkum te worden. De coach uit Oldeberkoop gaat zijn contract bij de Zwolse hoofdklasser met twee jaar verlengen. Als Hoekstra (45) die termijn afmaakt, zit hij zeven seizoenen op sportpark De Vegtlust (2016-2018 en 2019-heden).

Hoewel de hoofdklasser pover staat geklasseerd is het vertrouwen van Berkum in Hoekstra groot. Voorzitter Jan Teun Fuller: ,,Met Arno hebben we een trainer in huis die met rust en vanuit een duidelijke opvatting werkt aan de ontwikkeling van zijn teams, en dat bevalt ons prima. Hoekstra kent onze visie en de club goed, dat helpt als je iets wilt opbouwen, zoals het inpassen van spelers uit onze eigen jeugdopleiding.” Hoekstra stelt dat de plannen van de club prima passen bij de plannen van de trainer. Hij was eerder jarenlang werkzaam bij FVC en d’Olde Veste.

1 november

Trainer Paul Weerman van Staphorst heeft zijn vertrek bij de club aangekondigd. De coach vindt dat hij zijn werk als eigenaar van een drone bedrijf niet langer kan combineren met trainen op topniveau.

Weerman (44) wil geen half werk doen. Hij merkt dat de opbouw van een onderneming, samen met zijn compagnon, veel energie kost. ,,Die tijd en energie heb ik ook nodig om trainer te zijn op dit niveau. Ik merk de laatste tijd steeds vaker dat de tijd om beide zaken voor 100 procent uit te voeren lastig is. De reden om te stoppen als trainer is dan ook dat ik mij na dit seizoen volledig wil focussen op het van de grond krijgen van mijn bedrijf. Maar het is een beslissing die ik heb genomen met pijn in het hart, ik zou hier nog jaren kunnen werken.’’

Weerman zit in zijn derde seizoen bij Staphorst, dat in de zomer van 2020 opklom naar de derde divisie en daar de kop uitstekend boven water kan houden. De Emmenaar was eerder trainer van Achilles 1894 en WKE.

Vierdeklasser SVV'56 uit Sibculo zoekt voor komend seizoen een nieuwe trainer. Henry Vogelzang heeft zijn afscheid aangekondigd, de coach wil vanwege drukke werkzaamheden bij zijn bedrijf overstappen naar een club uit het zondagvoetbal. Vogelzang, eerder werkzaam bij Hoogeveen en Zuidwolde, zit in zijn derde seizoen bij SVV'56.

29 oktober

Derdeklasser Vitesse’63 en trainer Klaas Mijnheer gaan in de zomer na drie seizoenen uit elkaar. De coach kan vanwege veranderingen op zijn werk, met meer reizen naar het buitenland, niet meer alle trainingen leiden. ,,Het bevalt mij prima bij Vitesse’63, dus daar ligt het zeker niet aan’, vertelt Mijnheer.

De coach promoveerde tijdens zijn eerste seizoen in Koekange - op verzoek - met Vitesse'63, dat dit seizoen uitstekend meedraait in de derde klasse D.

28 oktober

Na een dienstverband van drie jaar stopt Hans van der Hoop aan het einde van dit seizoen als trainer bij ABS uit Bathmen. Bij zijn aanstelling was het doel om met ABS te promoveren naar de derde klasse en een stabiele club te worden op dat niveau. De promotie werd bewerkstelligd in het eerste jaar. Het behalen van deze doelstelling in combinatie met het gegeven dat drie jaar gebruikelijke periodes zijn voor hem, waren volgens Van der Hoop de redenen om aan het einde van dit jaar te vertrekken bij de dorpsclub.

22 oktober

SV Epse neemt na het seizoen afscheid van Herman Harleman, en dat is bijzonder. Harleman begon in 1999 als hoofdtrainer bij de dorpsclub, en keerde daar in 2018 weer terug. In de zomer gaan beide partijen na zes jaar dus uit elkaar, de Deventer coach keerde met Epse in 2019 terug in het standaardvoetbal.

20 oktober

Trainer Wouter Groot Lipman staat tot en met de zomer van 2023 onder contract bij Sportclub Deventer, dat het contract met de coach met een jaar heeft verlengd. Groot Lipman krijgt een derde jaar de kans bij de club van Zandweerd. Ook elftalleider Willie Bootsveld blijft betrokken bij de hoofdmacht van de vierdeklasser.

14 oktober

De trainerscarrousel wordt niet door de eerste de beste coach op gang gebracht. Jacob Grooten heeft na zes seizoenen en drie promoties (2017, 2018 en 2019) zijn vertrek aangekondigd bij SV Dalfsen. Grooten, inmiddels in het bezit van het diploma UEFA A-trainersdiploma, leidde ‘zijn’ club van de vierde naar de eerste klasse van de zondagamateurs. Grooten denkt dat hij zich bij een andere club verder kan ontwikkelen.