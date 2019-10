Trainingsbeest is terug bij Alcides: ‘Die hamstring heeft me aardig tegen gezeten’

,,Eindelijk, weer 90 minuten in de benen”, vertelt de gespierde verdediger. Zijn kamerbrede grijns laat zien dat de verdediger van ver is gekomen. Al zo’n twee jaar sukkelt hij met een hamstringblessure. Nu moet dat eens verleden tijd zijn. In de catacomben onder de tribune van de Meppeler hoofdklasser doet Takens (26) zijn verhaal.

Sportschool

,,Ik ben al twee seizoenen kwakkelende met die hamstring. Vorig jaar heb nog wel wat minuten gemaakt. Maar iedere keer viel ik terug met die klote hamstring. Het ging zelfs zo ver dat teamgenoten grapjes maakten waar ik zelf op een gegeven moment niet meer om kon lachen. Ik ben altijd fysiek bezig, heb m’n werk in de sportschool. Daar kan ik niet rustig op een stoeltje zitten. Ik heb geen baan waar ik tot rust kom. Dus ja, die hamstring heeft me aardig tegen gezeten.”

Toekijken

,,Ik ben iemand die altijd mee gaat. Ik kijk, en kijk, en kijk naar m'n teamgenoten. Wel of geen resultaat. Als je team wint, heb je zelf het gevoel dat je er net niks aan hebt bij kunnen dragen. Verliezen ze, dan had ik misschien iets kunnen betekenen. Het scheelt dat je vrijwel nooit alleen in een ziekenboeg zit, maar het is wel vervelend geweest. Het duurde lang. Ik hoop nu weer lekker minuten te blijven maken.”

Specialist

,,Ik gooide na wéér een blessure m’n voetbalschoenen aan de kant. Nu ben ik er klaar mee, dacht ik dan, ik kap ermee. Ik ben inmiddels vijf keer naar Almelo gereden. Naar Jan Kleinpenning. Hij is een hamstring- en liesspecialist. Hij heeft een foefje, vertelt hij. Hij manipuleert de spier. Het heeft mij geholpen. Na iedere terugval vraag je je af of het allemaal de moeite waard is. Tijdens de ritjes zat ik veelal alleen in de auto. Dan wist ik gelukkig wel waar ik het allemaal voor doe. Dit is mijn club, ik voetbal hier sinds de jeugd. Ik zit denk ik nu het langst van alle jongens bij de selectie, dit is mijn achtste seizoen. Ik wil gewoon graag spelen en laten zien wat ik kan om een bijdrage te leveren.”

Explosief