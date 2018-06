Transfers amateurvoetbal Zwolle e.o.

Vrijdagavond sluit de transfermarkt in het amateurvoetbal. Opvallend, want zaterdag worden nog diverse finales van de nacompetitie gespeeld. In de traditionele 'brandhaarden' Lelystad en Meppel waren de wisselingen weer talrijk. Onderstaand overzicht (tweede divisie tot en met derde klasse) wordt tijdens het weekeinde nog aangevuld.