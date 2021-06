Transfers in het amateurvoetbal: check hier welke spelers komen en gaan bij jouw club in Oost-Nederland

De spelerscarrousel - die vanavond wordt afgesloten - heeft minder snel gedraaid dan gebruikelijk. Een overzicht van ruim vijftig clubs uit het verspreidingsgebied van de Stentor (tot en met de tweede klasse) leert dat het rustiger dan normaal is gebleven op de transfermarkt. Dat is niet vreemd, in de wetenschap dat er in het afgebroken seizoen maar een wedstrijd of vier is gespeeld.